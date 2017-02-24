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«Макларен» представил свой болид на сезон-2017
24 февраля 2017, пятница. 14:08.
Авто
Команда Формулы-1 «Макларен» провела презентацию своего нового болида, который пилоты Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн будут использовать в сезоне-2017. Ливрея машины, которая будет носить название MCL32, выполнена в оранжевом и чёрном цветах.
Ранее свой автомобиль на сезон-2017
представила итальянская команда
«Феррари».
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Макларен
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Новости. Авто
24 февраля 2017, пятница
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