Райкконен: ощущения от нового болида похожи на прошлогодний

Пилот «Феррари»поделился ощущениями после первого заезда на новом болиде SF70H.«Не мог атаковать по максимуму, но первые круги позволяют сказать, что машина чувствуется отлично. Это первый заезд, настоящая работа начнётся, когда мы отправимся на тесты в Барселону. Ощущения от нового болида похожи на прошлогодний. Есть несколько отличий, но они незначительны», — приводит слова Райкконена F1Fanatic.«Следующие две недели мы проведём в Барселоне, после чего отправимся в Мельбурн, где и узнаем свою силу. Машина — результат командных усилий, и мы очень горды ею», — добавил со своей стороны глава команды