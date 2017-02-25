Селис: надеюсь провести за рулём «Форс Индии» как можно больше времени

Резервный пилот «Форс Индия»рассказал, что хочет максимально помогать команде в развитии автомобиля VJM10.«Надеюсь, проведу за рулём «Форс Индия» как можно больше времени. Новый болид отвечает всем самым современным стандартам с точки зрения регламента. Мне не терпится выехать на трассу. Надеюсь, мне удастся показать, на что я способен, а также помочь команде в развитии болида», — цитирует Селиса Motorsportweek.На тестах в Барселоне Селис проведёт полтора дня — 1 марта весь день и утром 2 марта.