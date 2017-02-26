Ки: у «Торо Россо» длинный список обновлений на сезон-2017

Технический директор «Торо Россо»рассказал о глобальных планах команды по обновлению нового болида STR12.«У нас есть преемственность пилотов и большой шаг вперёд по части силового блока, который будет улучшаться в течение года. Так что неизвестной переменной остаётся только шасси. Мы всегда ставим себе амбициозные цели и в этом году смотрим в долгосрочную перспективу, у нас длинный список обновлений по ходу сезона. Полагаю, это будет напряжённый год, ведь скорость можно ещё значительно увеличить», — приводит слова Ки пресс-служба команды.