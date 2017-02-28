Ньюи: «Ред Булл» хотел начать с простой и чистой машины

Технический директор «Ред Булл»объяснил, почему на его машине установлено меньше аэродинамических деталей, чем на «Мерседесе».«Мы будем добавлять некоторые детали. Но сначала хотим оставить машину чистой и простой, чтобы понять, что у нас есть. Может, у „Мерседеса“ более зрелая концепция, но я предпочитаю начинать с простой и чистой машины, а потом можно начать добавлять к ней что-то. Начав с высокого уровня сложности, легко потеряться», — приводит слова Ньюи официальный сайт Формулы-1.