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ФИА опубликовала требования к подвескам болидов Формулы-1

28 февраля 2017, вторник. 18:59. Авто
ФИА предупредила команды Формулы-1, что может попросить конюшни избавиться от использования «хитрых» систем в подвесках, если те не смогут доказать, что основной целью их разработки было не только лишь улучшение аэродинамических качеств болида.

Дебаты вокруг подвесок продолжаются с тех пор, как «Феррари» в конце прошлого года направила в ФИА запрос с просьбой разъяснить ситуацию относительно систем, используемых некоторыми из команд. Хотя в письме не были указаны конкретные команды, предполагается, что больше всего вопросов вызвали системы, используемые «Мерседесом» и «Ред Булл».

ФИА опубликовала пресс-релиз, в котором обозначила пять ключевых требований к подвескам. Нелегальными будут признаны следующие системы:

1. Любые системы, меняющие поведение болидов при ускорении.
2. Не имеющие прямой связи с системой регулировки дорожного просвета, тормозной системой или с рулевым управлением.
3. Позволяющие регулировать высоту дорожного просвета за счёт самовыравнивания.
4. Имеющие прямую связь между элементами, отвечающими за крены и вертикальные колебания болида.
5. Системы, сохраняющие энергию для её отсроченного высвобождения, или же любые системы, которые могут приводить к непредвиденной асимметрии в работе подвески в ответ на изменение нагрузки на колёса.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФИА
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