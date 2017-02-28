Ферстаппен: сегодня главным было не время на круге, а пробег

Пилот «Ред Булл»прокомментировал второй день тестов Ф-1 в Барселоне, по итогам которого он показал третье время на круге.«Для нас на данный момент главное не в том, чтобы показать, насколько мы можем быть быстрыми. Это всего второй день первой сессии предсезонных тестов. Так что, я думаю, главное — получить максимальный пробег и увидеть, исправны ли все детали машины. В следующие несколько дней мы увидим, насколько мы быстры.Слишком рано сравнивать, насколько мы сильны по отношению к «Мерседесу» и «Феррари». Они выполняют свою программу, а мы свою. Позже по ходу тестов мы увидим, насколько они хороши.Мы не сосредоточены на времени прохождения круга. Слишком рано для этого. Все работают согласно своим программам, и вы не знаете, где действительно находитесь по отношению к конкурентам. Но мы можем быть довольны результатами этого дня», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.