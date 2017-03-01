ФИА попросила «Рено» внести изменения в конструкцию заднего антикрыла

Команде «Рено» придётся внести изменения в конструкцию заднего антикрыла своего нового болида, поскольку ФИА отметила, что техническое решение команды из Энстоуна может нарушать регламент Формулы-1, сообщает Autosport. Центральная стойка в конструкции заднего антикрыла вызвала вопросы у соперников практически сразу после презентации машины «Рено», состоявшейся в Лондоне на прошлой неделе.
Согласно статье 3.9.6 технического регламента, стойка должна доходить до плоскости заднего антикрыла. У болида «Рено» центральная стойка не доходит до плоскости, а соединяется с приводом DRS.