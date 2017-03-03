Штайнер: на тестах у «Хааса» были проблемы в работе тормозов

Руководитель «Хааcа»признался, что самой большой проблемой команды на первых предсезонных тестах была нестабильная работа тормозов от фирмы Brembo.«Мы ещё не полностью решили наши проблемы с тормозами. Самая большая проблема состоит в несогласованности. Иногда бывает, что наши пилоты очень довольны работой тормозов, а затем возникает много ситуаций, когда мы не довольны их работой. И мы теряем много времени. И дело не только во времени прохождения круга, пилот теряет уверенность в машине.У нас были хорошие тормоза во вторник и четверг, но в среду они были одной из наших самых больших проблем.Мы не тестировали тормоза Carbone Industrie достаточно. Мы провели испытания, но не пришли к какому-либо выводу. Нам нужно протестировать их на этот год. И нам нужны новые тормоза, потому что диски стали шире, и мы их ещё не получили. Мы будем тестировать их, просто не знаем точно, к какой гонке их получим», — приводит слова Штайнера Autosport.