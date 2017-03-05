Гран-при Нидерландов может вернуться в Формулу-1

Известный в прошлом гоночный трек «Кольцо Зандвоорт» в скором времени начнёт изучать возможность возвращения в Королевские гонки. Об этом сообщает портал F1today.В последнее время в Нидерландах возрос интерес к автогонкам в классе Формула-1, что в первую очередь связано с выступлениями 19-летнего пилота «Ред Булл»В прошлом году трасса принимала так называемый «Семейный гоночный фестиваль», где Ферстаппен отметился своим появлением. Ожидается, что нидерландский пилот примет участие в мероприятии и в этот раз, чтобы вызвать интерес к Формуле-1 ещё у тысячи людей.Отметим, что в последний раз этап Ф-1 здесь прошёл в 1985 году. Всего же за свою историю Зандвоорт принял 30 Гран-при Королевских гонок.