Ферстаппен: тесты нужны для улучшения машины, а не ради быстрого времени круга

Пилот «Ред Булл»уверен, что мелкие проблемы в болиде будут решены до первого этапа чемпионата мира.«Я не переживаю из-за мелких проблем, которые у нас есть. Это то, для чего и проводятся тесты. Это не такие большие проблемы, и я уверен, что они будут решены до этапа в Мельбурне.Что касается скорости времени круга, я думаю, что нам нужно подождать и посмотреть, как у нас всё сложится в гоночный уик-энд. Сегодня для нас самым важным было проверить баланс болида. Выступление было неплохим. Конечно, мы хотим расти, но на сегодняшний день всё было нормально. Тесты проводятся для улучшения машины, а не для квалификационного времени на круге», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт «Ред Булл».