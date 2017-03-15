Ралли Мексики оказалось под угрозой из-за выбора Трампа президентом США

Ралли Мексики WRC оказалось в тяжёлом положении из-за того, что Дональд Трамп стал президентом США. Политика Трампа по контролю за миграцией из Мексики в США привела к резкому падению мексиканского песо и увеличению расходов организаторов гонки.
«Вся история с Трампом обесценила нашу валюту на 40% за одну неделю. Большинство вещей, которые мы используем на ралли, мы приобретаем в США, и они внезапно стали более дорогими.
У этапа были проблемы, так как мы потеряли своего главного спонсора — „Фольксваген“ за три месяца до старта. Справиться нам помогло правительство», — рассказал директор гонки Патрик Субервиль Autosport.