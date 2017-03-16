В календарь Российской серии кольцевых гонок внесены изменения

В расписании Российской серии кольцевых гонок появились изменения. Вместо двух этапов в сентябре два уик-энда РСКГ-2017 пройдут в августе.
Участников чемпионата и Кубка РФ по кольцевым гонкам, объединенных промоутером SMP Racing в Российскую серию кольцевых гонок, ждут изменения во второй половине календаря соревнований. Вместо двух осенних этапов их ждут два гоночных уик-энда в конце лета.
Изначально планировалось, что после экватора СМП РСКГ пятый этап пройдёт 5 и 6 августа на автодроме Moscow Raceway, а шестой – 2 и 3 сентября на трассе ADM Raceway в Мячково, после чего сезон будет закрыт 23 и 24 сентября на автодроме KazanRing. Место и время проведения финала остались неизменны, тогда как этапы на Moscow Raceway и ADM Raceway пройдут в другой последовательности и в другие даты.
Автодром в Мячково, если получит лицензию Российской автомобильной федерации, примет участников СМП РСКГ 5 и 6 августа (как и прежде, «запасным аэродромом» выступает «Смоленское кольцо»). А на Moscow Raceway Российская серия кольцевых гонок приедет 19 и 20 августа.
Информация об изменениях в расписании РСКГ появилась в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.