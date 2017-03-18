Штайнер: не сказал бы, что второй сезон в Формуле-1 тяжелее первого

Глава «Хааса»не думает, что второй сезон в Формуле-1 у его команды должен быть труднее первого.«Я бы не сказал, что второй сезон обычно тяжелее первого, но многие предсказывают нам большие трудности. Они предсказывали нам их и перед первым сезоном, но их не было. Подготовка в этот раз прошла гораздо лучше, так что я надеюсь, что и машина будет быстрее.Мы знаем, что второй год тяжелее, поэтому постарались подготовиться как можно лучше. Подождём пару гонок и потом посмотрим, чего достигли», — цитирует Штайнера пресс-служба команды.