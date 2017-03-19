Култхард: Боттас должен показать Хэмилтону свои зубы и бросить ему вызов

Бывший пилот Формулы-1желает, чтобы новобранец «Мерседеса»не был бы слишком любезен со своим напарником«Росберг просто ушёл, выиграв чемпионский титул в борьбе с Льюисом, так что Хэмиотона можно победить. И для Боттаса — это возможность доказать свою исключительность. Мы мало знаем о Боттасе. Знаем, что он талантлив, знаем, что он финн и умеет вежливо и красиво отвечать на вопросы. Но было бы здорово, если бы между ним и Льюисом были трения.Если отношения между напарниками хорошие, то болельщикам не о чем разговаривать. Нам нужны персонажи, привлекающие нас.Мне никогда не нравился ни один из моих напарников. Сейчас я нормально лажу с Микой Хаккиненом, но мы не были приятелями, когда выступали в одной команде, потому что его успех был моим провалом, наоборот.Мы жили в разумной близости друг к другу, но ездили на разных машинах в аэропорт, летали разными самолётами, а также приезжали на разных автомобилях на трассу, просто чтобы принять участие в брифинге. Это смешно, но это соперничество. Если ты хочешь победить, то трудно быть друзьями с напарниками.Льюиса не волнует ни один из его напарников, потому что он знает, что у него есть преимущество в скорости. Он сказал, что хорошо ладит с Боттасом, что, вероятно, означает, что ему не был брошен вызов в инженерном бюро или что он не увидел данных, которые бы его испугали.Выступления Боттаса в «Уильямсе» говорят о том, что он не на уровне Хэмилтона, но, быть может, Валттери внезапно проявит себя как победитель, которого никто не видел», — цитирует Култхарда Daily Mail.