Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Райан Ньюман выиграл гонку NASCAR Cup в Финиксе

20 марта 2017, понедельник. 09:19. Авто
В Финиксе состоялась очередная гонка NASCAR Cup, победу в которой одержал Райан Ньюман. Вторым финишировал Кайл Ларсон, а замкнул первую тройку Кайл Буш.

NASCAR Cup. Финикс. 19 марта. Гонка.
1. Райан Ньюман («Шевроле»)
2. Кайл Ларсон («Шевроле»)
3. Кайл Буш («Тойота»)
4. Рикки Стенхаус-младший («Форд»)
5. Брэд Кезеловски («Форд»)
6. Кевин Харвик («Форд»)
7. Даниэль Суарес («Тойота»)
8. Эрик Джонс («Тойота»)
9. Джимми Джонсон («Шевроле»)
10. Дэнни Хэмлин («Тойота»)

22. Даника Патрик («Шевроле»)

NASCAR Cup. Положение в личном зачёте.
1. Кайл Ларсон — 184
2. Брэд Кезеловски — 178
3. Чейз Эллиотт — 171
4. Мартин Труэкс-младший — 153
5. Джоуи Логано — 135
6. Райан Блэйни — 127
7. Кевин Харвик — 123
8. Джейми Макмюррей — 119
9. Курт Буш — 105
10. Кейси Кейн — 105
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
NASCAR
Новости. Авто
20 марта 2017, понедельник
09:19 Райан Ньюман выиграл гонку NASCAR Cup в Финиксе
00:36 Маркес: я всегда стараюсь победить и ничего не могу с этим поделать
19 марта 2017, воскресенье
23:31 Палмер: у «Рено» уже есть решения проблем с мотором
22:56 Хорнер: вряд ли Liberty будет терпеть такое доминирование, как у «Мерседеса»
21:48 Абитебуль: Формула-1 и Формула-E не должны двигаться в одном направлении
20:47 «Форс Индия»: хорошо, что Liberty думает о потолке бюджетов
20:24 Рагимов: мир изменился — есть смысл сделать две гонки на Гран-при Формулы-1
19:54 Магнуссен: все моторы в Формуле-1 похожи друг на друга
19:17 Уэббер: за чемпионский титул поборются Хэмилтон, Феттель, Риккардо и Ферстаппен
18:07 Мик Шумахер снялся в комедийном ролике об автошколе
17:53 Экклстоун: Феттель спрашивал, приеду ли я играть с ним в нарды
16:49 Экклстоун: В Liberty Media хотят сделать всё, чтобы вычеркнуть меня из истории
15:46 Р. Браун: новые правила оправдали себя лишь частично
14:24 Ферстаппен: «Ред Булл» ещё недостаточно хорош, чтобы бороться за победу
13:57 Петер Заубер: чудес не бывает, надеюсь, что «Заубер» опередит пару команд
12:48 Култхард: Хэмилтон может запросто завершить карьеру, завоевав титул в этом году
11:51 Экклстоун: чтобы привезти Ф-1 в Венгрию, пришлось заключать сделки с КГБ
11:21 Сайнс-младший рассказал, как укрепляет шею перед стартом сезона-2017
10:20 Култхард: Боттас должен показать Хэмилтону свои зубы и бросить ему вызов
00:29 Марко: насколько быстра «Феррари», покажет время
18 марта 2017, суббота
23:53 Хорхе Лоренсо представил новый дизайн шлема
22:45 Джовинацци: моя роль в «Феррари» — шаг для итальянских пилотов
21:45 Сьюзи Вольф лишилась водительских прав
20:31 Булье: с Алонсо и Вандорном ведём себя по-разному
18:46 Ки: преимущество «Торо Россо» — опыт пилотов
17:55 Эдди Джордан: Боттас бросит вызов Хэмилтону спустя 2-3 гонки
16:34 Хорнер: Боттас поборется с Хэмилтоном в «Мерседесе»
16:13 Экклстоун: если кто-то расстроит «Феррари», они могут уйти
15:33 Грожан: машина оказалась не такой тяжёлой в физическом плане, как ожидали
14:49 «Мерседес» использует вторую спецификацию мотора на Гран-при Австралии
14:13 Магнуссен: у меня нет проблем с тормозами
13:54 Активы «Манора» продадут на аукционе
13:50 «Макларен» может создать команду в Формуле-E
12:56 Райкконен сыграл в хоккей в рекламе «Феррари»
12:10 Штайнер: не сказал бы, что второй сезон в Формуле-1 тяжелее первого
12:10 Верляйн: Гран-при Австралии выглядит многообещающим
10:45 Сайнс-младший: клянусь, что ещё не думал об уходе из «Торо Россо» в конце года
10:26 Р. Браун: на увеличение числа обгонов надо полтора года
10:23 Экклстоун: Кэри сказал, что я не слишком хорошо работал в последние три года
09:51 Култхард — «Хонде»: это Формула-1, а не Формула Оправданий
00:47 Грожан: я не ставлю конкретных задач на первую гонку сезона
00:17 Магнуссен: цель «Хааса» на сезон — улучшить прошлогодние показатели
17 марта 2017, пятница
23:01 «Рено» предлагает ограничить расходы на разработку двигателей
21:48 Стролл: не обращаю внимания на критику
20:32 Риккардо: постараюсь дать фанатам повод для радости
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что делать Фернандо Алонсо перед сезоном-2018?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+