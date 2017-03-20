Райан Ньюман выиграл гонку NASCAR Cup в Финиксе

В Финиксе состоялась очередная гонка NASCAR Cup, победу в которой одержал Райан Ньюман. Вторым финишировал Кайл Ларсон, а замкнул первую тройку Кайл Буш.
NASCAR Cup. Финикс. 19 марта. Гонка.
1. Райан Ньюман («Шевроле»)
2. Кайл Ларсон («Шевроле»)
3. Кайл Буш («Тойота»)
4. Рикки Стенхаус-младший («Форд»)
5. Брэд Кезеловски («Форд»)
6. Кевин Харвик («Форд»)
7. Даниэль Суарес («Тойота»)
8. Эрик Джонс («Тойота»)
9. Джимми Джонсон («Шевроле»)
10. Дэнни Хэмлин («Тойота»)
…
22. Даника Патрик («Шевроле»)
NASCAR Cup. Положение в личном зачёте.
1. Кайл Ларсон — 184
2. Брэд Кезеловски — 178
3. Чейз Эллиотт — 171
4. Мартин Труэкс-младший — 153
5. Джоуи Логано — 135
6. Райан Блэйни — 127
7. Кевин Харвик — 123
8. Джейми Макмюррей — 119
9. Курт Буш — 105
10. Кейси Кейн — 105