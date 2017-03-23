«Хонда»: проблемы «Макларена» с надёжностью связаны не только с мотором

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды»беспокоится за надёжность болида «Макларена».«В последние два дня второй недели тестов причины возникли из-за вибрации машины. Проблема была не только в самом моторе, хотя больше всего вибрировал он. Проблема привела к трещинам карбоновой трубки — это по части шасси. Но я не знаю, не появятся ли эти проблемы снова, даже если мотор перестанет вибрировать. Я обеспокоен. Конечно, дело ещё и в том, что в Барселоне машины ездили по бордюрам. Если у машины есть такая слабость, то я взволнован», — цитирует Хасегаву Autosport.