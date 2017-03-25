Стролл: очень расстроен тем, что произошло утром, но остаюсь спокоен

Гонщик «Уильямса»прокомментировал 19-й результат в квалификации Гран-при Австралии. Утром по ходу третьей тренировки канадец попал в аварию, что осложнило подготовку к квалификации.«Хочу поблагодарить механиков, которые быстро починили машину. Но в целом день не был хорошим. Я очень расстроен тем, что произошло утром. Потом мы торопились в квалификации, попали в трафик, не удалось собрать круг.Всё делалось быстро, так что мы не смогли сделать всё так, как хотели. Старт не был спокойным — просто не повезло. Но гонка завтра, посмотрим. Выступление не показало нашего потенциала. В первой практике я был на секунду быстрее, чем в квалификации. Но гонка завтра, потом будет ещё 19, так что я остаюсь спокойным», — приводит слова Стролла GPUpdate.