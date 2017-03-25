Ферстаппен: у «Ред Булл» нет темпа для борьбы с «Феррари» и «Мерседесом»

Пилот «Ред Булл»считает пятое место своим максимумом в квалификации Гран-при Австралии.«Машины стали быстрее и приятнее, особенно в квалификации, когда ты пролетаешь повороты при пустом баке. Но гонки станут скучнее, потому что кто завтра будет лидировать после первого поворота, тот и победит.Наш результат недостаточно хорош, но после всех проблем и результатов зимних тестов это лучшее, на что мы способны. Машину сложно сбалансировать, любое изменение сильно меняет работу в поворотах, и нам в целом недостаёт темпа. Мы всё ещё проигрываем в мощности, но и уровень сцепления не такой, как у „Феррари“ и „Мерседеса“. Мне нужен чистый старт, потому что у нас нет темпа для борьбы с „Феррари“ и „Мерседесом“, — цитирует Ферстаппена Motorsport.