Стролл: «Уильямсу» нужно забыть этот день

Пилот Формулы-1, выступающий в составе «Уильямса», прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Австралии, где он занял 19-е место.«День начался очень сложно, и было трудно восстановиться после этого. На третьей тренировке был небольшой контакт, который привёл ко многим последствиям. Квалификация проходила в спешке, и мы не добились того, чего хотели. Тем не менее команда проделала отличную работу, чтобы я смог выступить в квалификации, и я хочу их поблагодарить за это. Думаю, нам нужно забыть этот день, особенно потому, что наша скорость была намного лучше раньше. На второй тренировке мы были примерно на полсекунды быстрее, чем в квалификации. Вообще же это длинная гонка, и, если провести её с умом, можно добиться результата. Сегодня мы поработаем и посмотрим, что сможем сделать завтра. Сейчас я хочу оставить этот день позади и поучаствовать в гонке, что будет интересно, поскольку я буду стартовать сзади», — отметил Стролл для пресс-релиза «Уильямса».