Риккардо: всё ещё могу выиграть 19 гонок

Пилот «Ред Булла»прокомментировал вынужденный отказ от старта в сегодняшней гонке.«Самое болезненное во всей этой ситуации то, что это случилось на домашней трассе. Я не сделал ничего, кроме той ошибки в квалификации. У нас были проблемы с прогревом и отдельные трудности в самой гонке. Я думаю, что нам просто не повезло. Но я всё ещё могу выиграть 19 оставшихся гонок, таков мой план.Я думаю, что наш болид лучше, чем мы это продемонстрировали, но нам нужно сложить оставшиеся пазлы головоломки. Надеюсь, что в скором времени найдём нужный нам темп», — приводит слова австралийца BBC.