Магнуссен: «Хаасу» просто нужно финишировать и набирать очки

Пилот Формулы-1, выступающий в составе «Хааса», прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Австралии, которую он не сумел завершить из-за аварии.«В третьем повороте был контакт. Эрикссон ехал по внешней стороне, машина плохо слушалась руля, и я въехал в него. Я потерял переднее крыло и немного повредил машину. Мы сменили крыло, а затем я выехал на длинную тренировку, чтобы лучше узнать машину и понять её. Ощущения хорошие, машина быстрая. Я сделал хороший вывод из этих выходных. Нам просто нужно финишировать и набирать очки», — отметил Магнуссен для пресс-релиза своей команды.