Экклстоун посетит Гран-при Бахрейна

Бывший руководитель Формулы-1появится в паддоке на Гран-при Бахрейна. Это будет его первый визит на этап Ф-1 в качестве почётного председателя FOM. Поста руководителя серии Экклстоун лишился после продажи Формулы-1 компании Liberty Media.По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, посетить третий этап сезона-2017 86-летнего британца пригласил крон-принц Бахрейна Салман бин Иса Аль-Халифа.Сам принц ранее посетил прощальную вечеринку Экклстоуна, организованную в Лондоне бывшим руководителем команды «Рено» Флавио Бриаторе.