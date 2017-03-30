Перес: «Уильямс» слишком далеко впереди от «Форс Индия»

Пилот «Форс Индия»заявил, что его команде пока не по силам бороться с «Уильямсом». На Гран-при Австралии Перес финишировал седьмым,на «Уильямсе» стал шестым.«Думаю, сейчас „Уильямс“ слишком далеко впереди. „Торо Россо“ и „Хаас“ были быстрее нас, так что команда может быть довольна уже тем, что побила их за счёт стратегии. Думаю, мы добились большего, чем думали, большего, чем заслуживает темп машины. Мы провели идеальный уик-энд, и я этим доволен», — приводит слова Переса Motorsport.