Штайнер: возможно, новый двигатель «Феррари» даже лучше «Мерседеса»

Руководитель «Хааса»рассказал, что, по его мнению, новый двигатель «Феррари» если и не лучше, чем у «Мерседеса», то как минимум не уступает ему.«Новый двигатель стал лучше не только по каким-то отдельным показателям. По сравнению с прошлым годом он стал совершенней в целом. Сейчас он настолько же конкурентоспособен, как и „Мерседес“, а может, он даже и лучше. „Феррари“ выиграла в Австралии, но все продолжают развиваться и стараются стать лучше. Это всегда своеобразное соревнование в развитии.В „Феррари“ сделали хороший шаг вперёд, и без них мы бы не оказались там, где мы находимся сейчас. Надеюсь, что наш результат не был разовым. Во втором эшелоне всё очень плотно. В хороший день вы можете быть в топе, а в плохой — оказаться за спинами всех конкурентов. Другие команды уже показали, как такое может произойти», — приводит слова Штайнера официальный сайт «Хааса».