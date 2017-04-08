Штайнер: иногда не могу понять что-либо, но я же не стюард

Руководитель «Хааса»прокомментировал эпизод в ходе квалификации Гран-при Китая, когда Ромен Грожан получил штраф в пять позиций на старте за превышение скорости в режиме жёлтых флагов.«Если они хотят, чтобы все остановились, нужно показывать красный флаг. Иногда нужно осознавать, что идёт гонка. По моему мнению, Ромен контролировал ситуацию. Если вы посмотрите на данные, то он поднял ногу с педали газа, ничего не увидел, ускорился, увидел аварию, снова поднял ногу с педали газа. Иногда я не могу принять что-либо, но я же не стюард. Он оказался в неправильном месте в неправильное время. За это мы получили штраф. Если бы не это, у нас был шанс попасть в третий сегмент», —приводит слова Штайнера Autosport.