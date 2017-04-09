Довинацци: хочу поскорее забыть этот Гран-при

принёс извинения «Зауберу» за то, что в гонке Гран-при Китая вновь разбил болид. Итальянец угодил в аварию на пятом круге гонки.В субботу резервный пилот «Феррари», подменяющий в «Заубере», угодил в аварию в квалификации.«В первую очередь я хочу принести извинения своей команде. Они проделали отличную работу, чтобы подготовить болид к гонке. Это большое разочарование, что сегодня я снова его разбил. Нужно вынести из этого урок. Я просто хочу поскорее забыть этот уик-энд», — приводит слова Джовинацци F1i.