«Феррари» привезла в Бахрейн новое переднее антикрыло
14 апреля 2017, пятница. 13:28.
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На Гран-при Бахрейна команда Формулы-1 «Феррари» намерена представить новое переднее антикрыло. Хотя общая концепция антикрыла останется прежней, в него внесены некоторые изменения. На основной плоскости крыла появилось дополнительное отверстие. Базовая плоскость антикрыла теперь разделена на три секции с двумя полноразмерными слотами.
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корреспондента Auto Motor und Sport Тобиаса Грюнера.