Стрельников: Маркелову не повезло с сейфти-каром

Глава Russian Timeподвела итоги второй гонки Формулы-2 в Бахрейне, гдестал вторым, авосьмым.«Артёму чуть-чуть не повезло. У нас была тактика: он вначале всех обгоняет, убивает резину, естественно, а потом меняет, как сделал Леклер. Он на новой резине был впереди и приехал первым. Потому что „софт“ гораздо быстрее, особенно под конец гонки — 4-5 секунд с круга.Но нам не повезло, в этот же момент заехал Джелал, и мы потеряли два-три места. И не повезло с тем, что вначале два-три круга был сейфти-кар, и все ехали медленно и экономили резину. Естественно, она не так сильно деградировала, как мы рассчитывали», — передаёт слова Стрельниковой корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.