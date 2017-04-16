Перес: финишировать седьмым, стартовав с 18-й позиции, это восхитительный камбэк

Пилот Формулы-1, выступающий в составе «Форс Индия», прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бахрейна, где он завоевал седьмое место.«Сегодня я горжусь своей командой. Финишировать седьмым, стартовав с 18-й позиции, это восхитительный камбэк, и мы можем быть очень довольны. Также это 13-я гонка подряд, в которой мы набираем очки, а это невероятное достижение. Первый круг был очень важен для моей гонки, потому что на нём я отыграл пять позиций и к его концу был 13-м. На первом отрезке у меня очень надолго хватило шин, мы не заезжали на пит-стоп как можно дольше, а когда мне понадобилась остановка, мне на руку сыграл сейфти-кар. Так что, я думаю, мы воспользовались каждой возможностью, которая у нас была, и вся команда — механики и инженеры — сделали свой вклад в идеальную гонку.Мы в очередной раз показали, что никогда не сдаёмся по воскресеньям, даже после неудачной квалификации. Мы знаем, что есть ещё куда прогрессировать и что эта машина может показывать более высокую скорость, но прямо сейчас очень здорово, что в третий раз в сезоне обе машины завоевали очки», — отметил Перес для пресс-релиза своей команды.