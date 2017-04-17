Русинов: вынужденный пит-стоп подпортил стратегию на гонку в Сильверстоуне

Пилот команды G-Drive Racing Роман Русинов подвёл итоги первого этапа WEC сезона-2017, состоявшегося в минувший уик-энд в Сильверстоне. Экипаж Рсинова финишировал на пятом месте в классе LMP2.
В квалификации на Сильверстоуне гонщики G-Drive Racing были самыми быстрыми и завоевали 20-ю в истории команды поул-позицию. Первый отрезок марафона проводил Алекс Линн. Он не стал излишне рисковать на стартовом круге и пропустил двух соперников. Англичанин не отставал от конкурентов – и уже после первой волны пит-стопов экипаж G-Drive Racing вышел на вторую строчку и стал догонять лидера.
Но случилось непредвиденное: из-за сломавшегося замка крепления правая дверь кокпита прототипа открылась на ходу. По требованию судей команда была вынуждена совершить вторую остановку в боксах раньше запланированного. Это спутало все карты – последующие остановки пришлось также проводить раньше соперников, что привело к серьёзному отставанию.
«Что сказать, конечно, мы сильно разочарованы. Наша скорость позволяла выиграть гонку. Но ситуация с замком двери лишний раз доказала, насколько непредсказуемы гонки. Случиться может абсолютно всё, а на результат порой влияет даже небольшая деталь. Нам ещё предстоит до конца разобраться, что стало причиной этой досадной поломки: или это произошло из-за вибраций, или из-за попадания грязи.
Вынужденный пит-стоп испортил нашу стратегию. Когда в боксах на трассе был введён режим жёлтых флагов и ограничение скорости — вскоре после нашей очередной остановки в боксах, — соперники этим воспользовались и дозаправились. Это привело к ещё большей потере времени. Тем не менее мы боролись до конца. Несмотря на сложные погодные условия – периодически над трассой шёл мелкий дождь, – смогли избежать ошибок и показали отличный темп», — приводит слова россиянина пресс-служба команды.