«Макларен»: не знаем, почему сегодня мотор работал идеально

В «Макларене» не нашли объяснений тому, что силовая установка «Хонды» прекрасно отработала второй день тестов в Бахрейне. Днём ранее проблемы с мотором начались уже после двух кругов, никаких изменений в него не вносили. В среду Стоффель Вандорн смог проехать 81 круг и показал четвёртое время дня.

«Если бы мы знали… В том и проблемы, что мы не знаем. Сегодня всё сработало идеально. Мы даже поднажали с настройками, стараясь использовать возможность, и всё работало. Хороший тестовый день, план выполнен», — сказал гоночный директор «Макларена» Эрик Булье в интервью Motorsport.