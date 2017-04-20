Бергер: фактор Феттеля может решить судьбу чемпионата

Экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер считает, что возрождение «Феррари» в начале сезона-2017 может придать Себастьяну Феттелю импульс, который приведёт его в этом году к чемпионству. Немец выиграл две из первых трёх гонок сезона и на данный момент лидирует в личном зачёте.

«Я бы проиграл все ставки, если бы их сделал перед началом сезона. Потому что я сомневался, что «Феррари» действительно может победить «Мерседес». Фактор Феттеля может решить судьбу чемпионата в этом году», — цитирует Бергера Sport Bild.