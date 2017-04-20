Феттель: каждый круг за рулём болида поможет в борьбе за титул

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что ему не в тягость работать на тестах Формулы-1, поскольку каждый круг за рулём гоночного болида приносит свою пользу. В первый день испытаний в Бахрейне Феттель тестировал прототипы шин «Пирелли», а во второй день работал в соответствии с программой своей команды.

«Каждый круг, который проезжаешь, помогает. Очевидно, что машины по-прежнему новые для всех, так же как и шины, поэтому каждый круг, который вы проезжаете, помогает.

Не думаю, что положение в чемпионате что-то меняет, но в первую очередь всегда приятно пилотировать болид. Во-вторых, я считаю, что всегда полезно чему-то учиться», — приводит слова Феттеля Crash.