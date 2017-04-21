Квят: торпедировать Феттеля в России — это моё хобби

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят дал комментарий к предстоящему Гран-при России.

«Первое, что приходит мне на ум, когда я думаю о Гран-при России, — это Себастьян (Феттель). Мне нравится торпедировать Себастьяна, это моё хобби. Ладно, ладно, вы все знаете, что я шучу. Давайте говорить серьёзно… Быть может, первое, что должно приходить на ум, — это торможение в первом повороте.

Для меня это всегда особенный уик-энд, ведь это моя домашняя гонка. В Сочи у меня была хорошая квалификация, но мне никогда не удавалось провести идеальную гонку, поэтому хотелось бы это сделать в нынешнем году. Здесь очень классно гоняться, я всегда чувствую сильную поддержку российских болельщиков, и я хочу извлечь из неё максимум и отблагодарить всех хорошей скоростью.

В 2015 году я квалифицировался на пятом месте. Это был лучший результат «Торо Россо». Для меня это был приятный момент, и у меня остались очень хорошие воспоминания о том дне. Гонка прошла не очень здорово, но затем, в следующем году ситуация была противоположной, квалификация вышла не самой сильной, но гонка получилась достойной. На этот раз я хочу быть сильным и в субботу, и в воскресенье», — цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».