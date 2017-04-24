Опубликован календарь SMP Формулы-4 на сезон-2017

SMP Формула-4 NEZ представила свой календарь на сезон-2017. Чемпионат продлится с 19 мая по 22 октября и будет состоять из семи этапов. Ожидается, что участие в чемпионате примет 21 пилот.

За сезон серия успеет посетить четыре страны — четыре этапа пройдут в России, три — за рубежом.

SMP Формула-4 NEZ. Календарь:

19-20 мая — Сочи (Россия)

26-28 мая — Смоленск (Россия)

2-4 июня — Ахвенисто (Финляндия)

30 июня — 2 июля — Пярну (Эстония)

14-15 июля — Москва (Россия)

19-20 августа — Москва (Россия)

20-22 октября — Ассен (Нидерланды)