Опубликован календарь SMP Формулы-4 на сезон-2017

SMP Формула-4 NEZ представила свой календарь на сезон-2017. Чемпионат продлится с 19 мая по 22 октября и будет состоять из семи этапов. Ожидается, что участие в чемпионате примет 21 пилот.
За сезон серия успеет посетить четыре страны — четыре этапа пройдут в России, три — за рубежом.
SMP Формула-4 NEZ. Календарь:
19-20 мая — Сочи (Россия)
26-28 мая — Смоленск (Россия)
2-4 июня — Ахвенисто (Финляндия)
30 июня — 2 июля — Пярну (Эстония)
14-15 июля — Москва (Россия)
19-20 августа — Москва (Россия)
20-22 октября — Ассен (Нидерланды)