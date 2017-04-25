Абитебуль: договориться о моторном регламенте на 2021 год будет нелегко

Босс «Рено» Сириль Абитебуль ожидает серьёзных сложностей в выработке нового моторного регламента на 2021 год.

«Это та область, где решения, как правило, нелегко найти из-за сложности технологий. Необходимо, чтобы были удовлетворены производители, которые спонсируют спорт в его текущей модели. Возможно, можно найти другую модель, где производители были бы не так важны с точки зрения бизнес-составляющей, но в настоящее время всё не так.

Также вам нужно удовлетворить запросы болельщиков, клиентских команд. Так что это вопрос нелегко разрешить. Может быть консенсус относительно общего видения, что хорошо, а что плохо в новой формуле.

Я думаю, что найти решение будет сложнее не только по политическим причинам или из-за конкурентного преимущества, хотя всегда будет так, что люди, находящиеся на вершине, будут стараться защитить преимущество, которое они создали, и это достаточно справедливо. Сложно будет найти правильное решение, которое бы разделяли команды, ФИА и владельцы Ф-1», — цитирует Абитебуля Autosport.