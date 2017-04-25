В аккаунте шоу «Вечерний Ургант» опубликован выпуск с Даниилом Квятом

На канале шоу «Вечерний Ургант» в YouTube опубликовано видео выпуска, гостем которого стал российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за команду «Торо Россо». Гонщик принял участие в шоу перед Гран-при России, который состоится в ближайший уик-энд в Сочи.

«В болиде страшно всегда. Это часть нашей профессии. Но нужно преодолевать это. Я сам до сих пор себя спрашиваю себя: «Как?» Но всё равно нужно садиться и просто ехать. Это работа. Работа, за которую платят», — признался Квят в интервью ведущему.

Если видео не отображается, посмотреть его можно на официальном канале шоу в Youtube.