Названы стюарды Гран-при России Формулы-1

Международная автомобильная федерация ФИА огласила имена стюардов, которые будут работать на Гран-при России Формулы-1. Принимать решения по спорным эпизодам во время этапа будут президент швейцарской автомобильной федерации Пауль Гутьяр, член совета директоров Королевского испанского автоклуба Сильвия Беллот и экс-гонщик Формулы-1, спортивный директор чемпионата SMP Формула-4 Мика Сало.

Отметим, что для Сало это уже второе приглашение в стюарды в нынешнем сезоне Формулы-1. Ранее он уже работал на Гран-при Китая.