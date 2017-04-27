Наср нацелен на возвращение в Формулу-1

Бразильский гонщик Фелипе Наср нацелился на возвращение в Формулу-1 в 2018 году. После двух сезонов (в 2015 и 2016 годах), проведённых в «Заубере», бразилец лишился места, когда потерял своего главного спонсора — Banco do Brasil.

«Я достиг целей, которые ставил перед собой на тренировках, набрал почти три килограмма мышц. И если бы завтра пришлось пилотировать один из этих автомобилей, я был бы готов. Конечно, у меня всё ещё есть надежда. Я думаю, что для меня есть открытые двери на 2018 год и нужно продолжать над этим работать.

Всё зависит от текущей ситуации в нашей стране, которая является очень деликатной, но мне не хотелось бы обескураживать никого из людей, поддерживающих меня. Шансы получить место в болиде Ф-1 в этом году действительно существуют, но они невелики, потому что большинство больших и средних команд уже имеют третьих пилотов», — цитирует Насра Globo.