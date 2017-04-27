Стролл опроверг информацию, что проводил тесты на «Сочи Автодроме»

Канадский гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл опроверг прошлогоднюю информацию, что в рамках подготовки к дебюту в Формуле-1 он провёл в конце 2016 года тесты на «Сочи Автодроме». По словам Стролла, 28 апреля он впервые проедет по трассе за рулём гоночного болида.

«Я никогда прежде не был в Сочи, так что мне предстоит учить трассу. Этим я буду заниматься по ходу первой практики. Очевидно, я надеюсь на хороший уик-энд. Подход у нас такой же, как и прежде. Я верю, что рано или поздно удача повернётся к нам лицом», — передаёт слова Стролла корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.