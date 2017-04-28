Райкконен — лучший на первой тренировке Гран-при России, Квят — 11-й

На трассе «Сочи Автодром» состоялась первая тренировка Гран-при России, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Кими Райкконен. Второй результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, а замкнул тройку лидеров его напарник Льюис Хэмилтон.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии показал 11-е время. Тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин не смог проехать ни одного быстрого круга из-за проблем с мотором, спустя 11 минут после начала тренировки его машина заглохла на трассе.
Формула-1. Гран-при России. 28 апреля. Первая тренировка
1. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) — 1:36.074
2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.045
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.607
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1.130
5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.156
6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.216
7. Серхио Перес (Force India) +1.383
8. Фелипе Масса (Williams) +1.826
9. Лэнс Стролл (Williams) +1.870
10. Эстебан Окон (Force India) +1.991
11. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.422
12. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.739
13. Кевин Магнуссен (Haas) +2.846
14. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.902
15. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +3.084
16. Ромен Грожан (Haas) +3.459
17. Стоффель Вандорн (McLaren) +3.467
18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.657
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.005
20. Сергей Сироткин (Renault Sport F1) — без времени.