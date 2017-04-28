Хорнер: не держали бы Квята в программе, если бы не верили в его возможности

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что теоретически у Даниила Квята может появиться шанс вернуться в основную команду «быков», но не ранее чем в 2019 году.

«Квят прогрессирует, его уверенность растёт. В этом сезоне Даниил проводит хорошие гонки. Получит ли он второй шанс в „Ред Булл“? Единственная причина, по которой мы сохраняем его в программе, — потому что верим в его возможности. Иначе не было бы причины держать его. Команда „Ред Булл“ определилась с пилотами на этот и следующий сезоны, но потом — всё возможно, и шанс у Квята может появиться», — приводит слова Хорнера ТАСС.