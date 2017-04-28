Марко: не вижу причин, по которым Квят может покинуть «Торо Россо»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что не видит причин, по которым россиянин Даниил Квят может покинуть команду «Торо Россо», но решение о продлении сотрудничества будет принято только летом.

«Решение о том, останется ли он в «Торо Россо», мы примем в начале лета. Но он хорошо выступает и делает всё от него зависящее. Я не вижу причин, по которым он может покинуть команду. Домашний Гран-при оказывает дополнительное давление на пилотов, и в прошлом году Квят с ним не справился. И сейчас мы видим, что его замена пошла на пользу и команде, и ему. Он снова обрёл уверенность. В ближайшее время у Квята не появится шанса вернуться в «Ред Булл», потому что у нас два пилота, контракты которых истекают после 2018 года», — приводит слова Марко ТАСС.