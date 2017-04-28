Фрабони: «Феррари» не хочет допустить ошибку в стратегически важной части сезона

Глава отдела мотористов «Феррари» Луиджи Фрабони прокомментировал уже третью смену турбокомпрессора на машинах Формулы-1 при лимите в четыре замены за сезон без штрафа.

«В первых гонках мы сталкиваемся с небольшими проблемами, которые постоянно анализируем. Но нужно быть осторожными с изменениями, которые производятся с двигателем и турбокомпрессором, потому что сейчас стратегически важная часть сезона, и мы не хотим допустить ошибку. На данный момент мы полагаем, что должны вписаться в четыре экземпляра каждого компонента силового блока до конца сезона. Конечно, если ты использовал три турбокомпрессора, то у тебя остался всего один. Так что потом мы произведём необходимые модификации для последнего, но как я уже сказал, нам было нужно сделать то, что мы сделали, по причинам, которые я тоже уже назвал», — приводит слова Фрабони ESPN.