Хюлькенберг не согласен с мнением Переса по мощности двигателей

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг не согласился с предположениями своего экс-напарника по «Форс Индия» Серхио Переса, что «Мерседес» больше не имеет преимущества по мощности двигателя относительно не только «Феррари», но и «Рено».

«Я считаю, что мы всё ещё позади. Допускаю, что между „Феррари“ и „Мерседесом“ разницы уже нет, а вот нам ещё надо догонять. Говорите, ФИА установила, что разница составляет не более трёх десятых? Вполне это допускаю, но три десятые — это тоже много», — передаёт слова Хюлькенберга корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.