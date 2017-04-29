ФИА: разрыв между моторами «Мерседеса», «Феррари» и «Рено» не более 0,3 секунды

В ФИА уверены, что разница в скорости силовых установок трёх ведущих производителей лежит в пределах 0,3 секунды с круга. Детально изучив и просимулировав скорость моторов на круге в Барселоне, федерация пришла к выводу, что мощность двигателей «Мерседеса», «Феррари» и «Рено» примерно равна. Эти данные ФИА озвучила командам на заседании Стратегической группы.

С выводами федерации не согласились в «Ред Булл»: команда усомнилась, что моторы «Рено» проигрывают не более 0,3 секунды конкурентам. Однако гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг отмёл все сомнения.

«Все производители согласились с нашей методологией, и это самое важное. Четыре производителя провели часы осуждений и согласовали этот довольно сложный метод.

Очевидно, работу проводили производители, а не команды. И результат может отчасти быть сюрпризом. Но у нас есть определённая системой конвергенция. Мы не можем пересматривать её. Все знали, как будет проведена работа, и теперь мы видим результаты", — цитирует Уайтинга Autosport.