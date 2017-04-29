Окон: если бы не допустил ошибки в финальном сегменте, мог бы быть выше

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал итоги квалификации Гран-при России, на которой ему удалось занять десятое место.

«Это первое в карьере появление в финальном сегменте. Я доволен сегодняшней скоростью, команда проделала великолепную работу, улучшая машину на протяжении каждой сессии. Чувствовал себя комфортно с самого начала квалификации.

В финальном сегменте я сделал небольшие ошибки, так что немного разочарован, ведь, если бы не это, я мог бы быть ещё выше на стартовой решётке. Если завтра у меня будет чистый старт, то всё будет хорошо. Важно, что я показал лучший в карьере результат квалификации", — приводит слова француза сайт «Форс Индии».