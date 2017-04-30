Путин награждал, Медведев фотографировал. Фотообзор Гран-при России Формулы-1

30 апреля на трассе «Сочи Автодрома» состоялась гонка четвёртого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2017 — Гран-при России. Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем, одержав первую победу в своей карьере. Второе место досталось пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю, тройку лидеров замкнул Кими Райкконен. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на 12-м месте.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии Гран-при России, подготовленные специальными фотокорреспондентами.