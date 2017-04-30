Масса: я пропускал Феттеля, но он всё равно не обогнал бы Боттаса

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса не согласился с жалобами Себастьяна Феттеля на то, что бразилец не пропускал его на круг в конце Гран-при России, что помешало немцу сразиться с Валттери Боттасом за победу.

«Я оставил для него всю внутреннюю траекторию. До этого я сдал в четвёртом повороте, но он не захотел ехать. Я видел, что он побоялся нырять внутрь, а я был полностью на левой стороне. А потом я его сразу пропустил. В любом случае я уверен, что он всё равно не прошёл бы Валттери на последнем круге. Абсолютно уверен», — приводит слова Массы F1 Fanantic.